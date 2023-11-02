الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"زهرة المحلة".. من المحلي للتصدير لأهم الماركات العالمية

المهندس وليد الكفراوي
المهندس وليد الكفراوي

قال المهندس وليد الكفراوي، رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة للنسيج، أن والده أول من صنع ماكينة للنسيج والتي تعتبر أول ماكينة يتم تصنيعها في مصر.

أشار الكفراوي، خلال استضافته ببرنامج "الكونتينر" المذاع على فضائية ON، أن البداية كانت في صناعة "الفوط والبشكير".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة للنسيج، أن المصنع يتعامل مع اكبر المحلات والبرندات خارج مصر، حيث يتم التركيز على الأسامي الكبيرة.

أضاف أن أهم المنتجات التي يتم الطلب عليها هم "الفوط والبشكير الخاص بالبحر"، وذلك خارج مصر وليس داخلها فقط.

نوه رئيس مجلس إدارة شركة زهرة المحلة للنسيج، أن هناك العديد من الاندية الكبيرة التي تتعامل معانا أشهرها برشولونة واليوفي.

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