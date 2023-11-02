بعد مقتل حبكة.. ارتفاع قتلى جيش الاحتلال فى عملية غزة

نشرت قناة الغد الإخبارية تقريرًا يوضح حصيلة قتلى جيش الاحتلال اليوم، منذ 7 أكتوبر، خاصة بعد مقتل قائد الكتيبة 53 المقدم سلمان حبكة، باللواء 188.

فوفقًا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" صباح اليوم الثاني من نوفمبر، فقد ارتفعت حصيلة قتلى قوات الجيش إلى 17 خلال المعارك الخالية بقطاع غزة.

على جانب آخر نشر جيش الاحتلال عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر دبابات وجنود في الأحياء، التي تم قصفها، من أجل كشف انتشار الأفراد داخل القطاع وإيهام الإسرائيليين بأن العملية البرية نجحت.

وفي تقرير نشرته وكالة رويترز الإخبارية أكدت أنها لم تتمكن من التحقق من مكان تصوير وتوقيت هذه المقاطع التي تثبت كذب وخداع الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو.