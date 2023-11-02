مُسنة بريطانية عن فشل زواجها من شاب مصري: كنت فاكراه بيحبني (فيديو)

في عام 2020 تصدرت قصة حبهما مواقع التواصل الاجتماعي ما بين البريطانية إيريس جونز صاحبة الـ85 عاما والشاب المصري صاحب الـ37 عاما، واللذان تحدا فارق العمر بينهما وتزوجا.

إلا أنه سرعان وخلال الأيام القليلة الماضية أعلن الثنائي خبر انفصالهما وأن إيريس البريطانية قررت أن تستبدله بقطة كونها لا تجادل.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل انفصال الثنائي إيريس جونز والشاب المصري محمد إبراهيم.

وخلال الأعوام القليلة الماضية ملأت قصتهما مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت الجدل ما بين مؤيد ومعارض خاصة لفرق العمر بين الثنائي، وفي الوقت الحالي وخلال الأيام الماضية إيريس جونز تنفصل عن زوجها المصري الذي يصغرها بـ46 عاما، بعد شعورها بالضجر منه بعد زواج استمر لمدة عامين.

وبعد إعلان انفصالهما أكدت جونز أنها مع مرور الوقت حياتهما باتت مليئة بالمشاكل والجدل في كل شيء دون الاتفاق على شيء، لتصبح حياتهما لا تطاق لذا قررا الانفصال، ولسد إيريس فجوة انفصالها عن الشاب المصري، قامت بشراء قطة، لأنها لا تجادل.

وعبرت عن ندمها من تلك الزيجة والتي كانت تبذل فيها مجهود كبير من أجل خدمة الزوج المصري، إلا أن الحياة بعد الانفصال أصبحت أفضل بكثير من خلال الاستمتاع مع العائلة والأصدقاء قائلة "الآن أنا آسفة لمقابلته وأنا أعلم الآن أن أفضل زوج لي كان زوجي الأول جون".

وأكدت على أنها سعيدة في الوقت الحالي وتستمع بوقتها مع قطتها الجديدة والتي أصبحت هي الحب الجديد في حياتها، وأن لا مكان لمحمد زوجها السابق في حياتها مرة أخرى ولن تسمح له بالعودة من جديد خاصة وأنها كانت سبب في وجوده داخل بريطانيا.