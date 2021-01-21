زوجان بينهما 45 عامًا.. «فيزا» تفرق بين «محمد والعجوز البريطانية»

نشر موقع "ذا صن" البريطانى، تقريرا عن العجوز البريطانية أيريس جونز (80 عاما)، والتى تزوجت من المصرى محمد أحمد (35 عاما)، حيث انفصل الزوجان بسبب إجراءات الحصول على الفيزا البريطانية.وقالت جونز، خلال أحد اللقاءت التلفزيونية، إنها أضطرات للسفر للملكة المتحدة وتركت زوجها الشاب محمد بمصر.وتبادل الزوجان رسائل رومانسية عبر "فيس بوك" حيث نشر محمد صورة قلب، وعلقت علية جونز " أنت في قلبي إلى الأبد".يأتي هذا بعد أسابيع فقط من اعتراف إيريس بأنها "شعرت بالوحدة" بعد عودتها إلى المملكة المتحدة بدون حبيبها.وقالت "جونز" إن زوجها محمد الجديد يكافح من أجل الحصول على تأشيرة زواج للمملكة المتحدة للمكوث معها.وأضافت: أنه نظرًا لأن محمد لم يكن قادرًا على تأمين الأوراق اللازمة للانتقال إلى المملكة المتحدة، فقد اضطرت إيريس لقضاء عيد الميلاد مع أسرتها في المملكة المتحدة بدونه.