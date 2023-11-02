"القاهرة الإخبارية" تستعرض الأوضاع الإنسانية وآثار الدمار بغزة

قسّمت قناة "القاهرة الإخبارية" شاشتها إلى 6 قنوات، مستعرضة من خلالها الحدود اللبنانية وقطاع غزة، ومحيط مستشفى ناصر بحي خان يونس، وذلك من خلال بث مباشر لكل منها.

كما استعرضت شاشة القناة آثار الدمار في غزة، والأوضاع الإنسانية، ومخيم جباليا، وذلك في لقطات تم استعراضها على مدار اليوم.

وكرّست "القاهرة الإخبارية" جهودها لتغطية جميع تفاصيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وقدمت درسًا في الحيادية الإعلامية فيما تبثه على مدار الساعة لتغطية تطورات العدوان الغاشم على غزة.