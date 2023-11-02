الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البريد يُتابع انتظام صرف المعاشات بمكاتب الدقهلية (صور)

شريف فاروق
شريف فاروق

أجرى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، جولة تفقدية بمحافظة الدقهلية تفقد خلالها بعض مكاتب البريد لمتابعة حركة سير العمل وعملية صرف المعاشات وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين على أكمل وجه.

رافقه خلال الجولة كل من عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق البريدية، وجاد محمد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، وجميع القيادات الإشرافية والتنفيذية بالمنطقة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تلك الجولة التفقدية تهدف إلى متابعة حركة سير العمل بالمكاتب والتأكد من انتظام عملية صرف المعاشات، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المواطنين للتأكد من حسن معاملة الجمهور وتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحكومية لهم بالجودة المطلوبة؛ مصدرًا توجيهات مشددة إلى كافة القيادات بجميع المناطق على مستوى الجمهورية بضرورة التواجد بين المواطنين لتذليل كافة العقبات والمشاكل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر".

 

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الهيئة القومية للبريد جولة تفقدية محافظة الدقهلية مكاتب البريد صرف المعاشات

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