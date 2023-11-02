الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البريد: التعاون مع "ناقل إكسبرس" السعودية في مجال التجارة الإلكترونية

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد ، اليوم الخميس، عدنان إبراهيم المزروع، الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس التابعة للبريد السعودي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم كين روبرتسون، رئيس التجارة الإلكترونية، ومدحت عطا الله، المدير الإقليمي بمصر، وبحضور عبده علوان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، وأحمد علي عبد الرحمن،  العضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار؛ وذلك بمقر البريد المصري بالقرية الذكية.

تعاون مصري سعودي في مجال التجارة الإلكترونية 

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد، إن زيارة الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس، والوفد المرافق له؛ تأتي بهدف زيادة سبل التعاون وبحث أوجه الاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية وخدمات التجارة الإلكترونية، مؤكدًا حرص البريد على فتح آفاق التعاون مع جميع الكيانات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة للعملاء.

 

وفي نهاية اللقاء اصطحب الدكتور شريف فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس في جولة تفقد خلالها مكتب بريد "القرية الذكية" الجديد الذي تم تجهيزه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل سهولة ويسر.

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الاستفادة من الخبرات المصرية

ومن جهته؛ أعرب عدنان إبراهيم المزروع، عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال بما يعكس عمق وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا بما توصل إليه البريد من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء.

وأبدى إعجابه بما شاهده من نظم التحول الرقمي والميكنة الحديثة داخل مكتب بريد القرية الذكية، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.

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