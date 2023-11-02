الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

15 مليار جنيه تُنهى صفقة أرض هليو بارك لصالح التأمينات

جريدة الدستور

وقّع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانا بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس، حيث تم الانتهاء من إجراءات الشهر العقاري بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، بقيمة إجمالية تُقدر بـ15 مليار جنيه.

وأشار عوض إلى أن أرض هليوبارك، التى تعتبر باكورة الاستثمار العقاري للهيئة تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب ومدينتي، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة.

 

استثمار أموال التأمينات 

 

من جانبه أكد جمال عوض أن أموال التأمينات يتم استثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الاستثمار التابع للهيئة، الذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الاستثمار، ومنها الاستثمار العقاري لإدارة استثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

يُذكر أن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي قد وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد.

 

رئيس التأمينات: كامل تضامننا مع الشعب الفلسطينى ومواجهة تهجيره قسريًا

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه مع تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ تم العمل على ٨ محاور تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان أول محور التحول الرقمي وإنشاء منظومة اجتماعية تكون قادرة على تلبية كل الخدمات للمواطن، واليوم وصلنا لمرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة للتأمينات وربطها مع أجهزة الدولة للتقليل من المعاناة التي تواجه المواطن.

جمال عوض سامح السيد مصر الجديدة للإسكان هليوبارك طريق السويس مدينتي

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