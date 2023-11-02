إنشاء المدينة الطبية لهيئة المعاهد البحوث والتدريب على مساحة 200 فدان

أعلنت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على انشاء المدينة الطبية لهيئة المعاهد البحوث والتدريب والتي تتكون من مجموعة من المعاهد التعليمية مثل معاهد القلب والرمد والكلى والكبد على مساحة ٢٠٠ فدان بالعين السخنة، لتحقق تقدما في مجال البحوث وعلاج المرضى والتخصصات المعقدة والتدريب من خلال إرسال بعثات لدول أوروبا للتعليم ثم العودة لتشغيل المدينة الطبية.

جاء ذلك خلال الإعلان خلال المؤتمر السنوي للمعهد التذكاري لابحاث الرمد الأكبر في الشرق الأوسط في مجال أمراض وابحاث العيون في الفترة من ١ إلى ٣ نوفمبر، بالتزامن مع مرور ١٠٠ عام على انشاء معهد الرمد التذكاري.

وبدأ الموتمر بالوقوف دقيقة حداد على الشهداء في غزة ثم فيلم تسجيلي عن انجازات المعهد

وقالت الدكتورة حنان الغنيمي مدير معهد الرمد التذكاري، ان الموتمر يشارك فيه المئات من اطباء العيون بحضور الجمعية الدولية للعيون والجمعية الدولية للمياه الزرقاء، بالإضافة إلى اطباء من ٧ دول عربية تم تدريبهم بالمعهد وأستاذة العيون في الجامعات والمستشفيات المصرية.

علاج الأمراض الوراثية

وأشارت إلى وجود جلسات يتضمنها الموتمر عن زواج الاقارب وعلاج الامراض الوراثية التي تصيب العيون بالإضافة إلى جلسات لشباب الاطباء ومنهم جلسة لشباب أطباء العرب.

وقال الدكتور محمد صلاح زعتر رئيس هيئة المستشفيات والمعهد التعليمية الأسبق، إن ما حدث بالمعهد من تطوير خلال الفترة السابقة يعد نقلة كبيرة لم تحدث في اي مستشفى وحققت طفرة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية وأصبح المعهد اكبر معهد عيون في مصر والشرق الأوسط.



وأوضح أن المعهد به ١٣ غرفة عمليات مجهزين اعلى مستوى، وعيادات عامة ومتخصصة ومركز عيون اطفال الوحيد على مستوى وزارة الصحة ومتحف يعرض تاريخ طب العيون في العالم.

وأوضح الدكتور ايمن الغنيمي نائب رئيس مركز عيون الأطفال بالمعهد ان المؤتمر يقوم بتغطية كل التخصصات الدقيقة للعيون وبه العديد من الجلسات المتعلقة بالتخصصات الدقيقة من قرنية وشبكية وعيون الأطفال.

أخلاقيات البحث العلمي

وأكد أن الموتمر يشتمل على جلسة خاصة بأخلاقيات البحث العلمي بعد اصدار قانون التجارب السريرية والبحث العلمي وذلك لتوعية الاطباء بهذا المجال ومن اجل مزيد من الابحاث في تخصص العيوني.

وأشار إلى وجود جلسة عن المسؤولية القانونية عن الأطباء وزيادة الوعي بها بالإضافة إلى دورات تدريبية منها تدريب لاول مرة يحدث في مصر على اجراء عمليات الحول على موديل طبي.

وأكد وجود جلسة الذكاء الاصطناعي في مجال العيون حيث يتم استخدام ذلك في مجال التشخيص عن طريق اجهزة تعمل بالذكاء الاصطناعي وهو ما يوفر وقت وجهد الطبيب ويجري اكبر كم من التشخيص للمرضى بدقة عالية.

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