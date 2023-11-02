الصحة: 4 محاور أساسية لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة كانت قد أرسلت للدكتور حسام عبدالغفار، وزير الصحة، كشفا به 81 من الأشقاء الفلسطينيين المصابين نتيجة القصف في قطاع غزة، بتشخيصاتهم المختلفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، أنه أمس تم استقبال 46 منهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية التي تتحرك للجانب الآخر من القطاع لنقل المصابين، وتم نقل المصابين والكشف عليهم بشكل دقيق جدا وتوجيههم من خلال الإسعاف إلى المستشفيات في شمال سيناء.

جهود الصحة المصرية لدعم الأشقاء فى غزة

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن وزير الصحة وجّه برفع درجة الاستعداد الصحي في جميع المتشفيات، خاصة المستشفيات التي تقع بالقرب من شمال غزة ومحافظات سيناء.

وأوضح أنه تم تقديم الدعم الصحي للأشقاء في غزة من خلال 4 محاور أساسية، للتأكد من جاهزية وكفاءة الطواقم الطبية، وجاهزية الأقسام الداخلية وأقسام الرعاية، وتوافر الأدوية والمعدات، وقطاع الطبي الوقائي وتوفير اللقاحات للأطفال، منها تطعيم شلل الأطفال والكساح والحصوة، بالإضافة للكشف الطبي عليهم.