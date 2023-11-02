"الباز": زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء فى هذا التوقيت لها دلالة لا يُمكن إغفالها

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء في هذا التوقيت لها دلالة لا يُمكن إغفالها.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "هناك كلام كثير ومكرر حول الخطط الغربية عن اقتطاع جزء من أرض سيناء لحل القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن خلاصة تلك الزيارة هي أن سيناء لها أصحابها، متابعًا: "الناس اللي قاعدة ترسم خطط وتضع سيناريوهات وتعمل بدائل يتعاملوا تقريبًا وكأن مصر ليس لها أصحاب وقطعة من بلد اسمها مصر".

ولفت إلى أن تلك الزيارة وجهت رسالة بأن مصر دولة ذات سيادة وتستطيع حماية أراضيها بكل قوة.

وتابع: "ملايين من المصريين قدموا أرواحهم على مدار التاريخ للحفاظ على سيناء، ومستعدون الآن أيضًا لتقديم ملايين الأرواح للحفاظ عليها"، مشيرًا إلى أن "المسألة ليست مسألة استعراض للقوة، إنما مصر تدافع عن حقها، وهذا ما قاله أهالي سيناء أنفسهم خلال هذه الجولة".