الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: كان عندنا منتخب العالم للإرهاب فى سيناء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى شمال سيناء، أمس الأول الثلاثاء.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، إن هذه الزيارة لها جذور، حيث إن القيادة السياسية في عام 2014، قررت إطلاق مشروع تنموي كبير جدًا في سيناء، وشمال سيناء كان يسيطر عليها الإرهابيون، مضيفًا: "منتخب العالم للإرهاب كان موجود عندنا في سيناء".

التنمية بالتوازي مع الحرب على الإرهاب

وأضاف: أن "التحدي وقتها كان هل نبدأ الحرب ضد الإرهاب ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، أم نخوض هذه الحرب من خلال مسارين الأول مواجهة الجماعات الإرهابية وتطهير الأرض منها وفي الوقت نفسه تنمية سيناء ونقيم مشروعات وبنية أساسية".

ولفت إلى أن الاختيار كان الصعب، وهو أن مصر قررت البدء في المسارين معًا، مضيفًا: "أي حد كان ممكن يقول طب يا جماعة إحنا هنحارب الإرهاب الأول وننظف الأرض ثم نبدأ نبني".

وأشار إلى أن تنمية سيناء بدأت في نفس اللحظة التي تم فيها بداية الحرب على الإرهاب، متابعًا: "الرصاصة خرجت في وجه الإرهاب، ومصر كانت حضرت الطوب والرمل والأسمنت وبتعمل البنية الأساسية".

وتابع "يوم الثلاثاء الماضي كان إعلان المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء"، مشيرًا إلى أن "المرحلة الأولى لتنمية سيناء كلفت الدولة حوالي 600 مليار جنيه، ورئيس الوزراء قال: إن المرحلة الثانية ستكلف الدولة حوالي 400 مليار جنيه، فهنا نتحدث عن تريليون ورؤية شاملة للتطوير".

مصر الإرهاب محاربة الإرهاب تنمية سيناء رئيس الوزراء الحرب على الإرهاب

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