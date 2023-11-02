الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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“القاهرة الإخبارية” تنقل ردود أفعال حاملى الجنسيات المزدوجة والمصابين فور وصولهم مصر

معبر رفح
معبر رفح

نقل مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، ردود أفعال حاملي الجنسيات المزدوجة والمصابين والمرافقين لهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري الدولي.

هول الصدمات جراء القصف المتواصل لقوات الاحتلال

وقال، إنهم عبروا عن مدى سعادتهم عن خروجهم من الأراضي الملتهبة نارًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين الشجر والبشر، متابعًا أن هول الصدمات جراء القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفقدان ذويهم وأعداد كبيرة من النساء والأطفال جعلت حالتهم النفسية سيئة للغاية.

قصف مستمر لقوات الاحتلال

وأضاف أن "هناك حالة تماسك بين المصابين وذويهم الذي يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية بأنهم في مرحلة لا بد من الاستمرارية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، معبرين عن بقائهم في تلك الملحمة كما وصفوها داخل قطاع غزة من قصف مستمر لقوات الاحتلال ومقاومة تصمد وتحاول الخروج من هذه الأزمة".

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