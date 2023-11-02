الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شئون القنصلية والمصريين يستعرض خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة

 السفير إسماعيل خيرت
 السفير إسماعيل خيرت

استعرض السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين، محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة، وفقًا للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، ووفقًا لوزارة الخارجية المصرية.

استخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى مصر

كما عرض الدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح، خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي المصرية وإجلائهم خلال الفترة الزمنية المحددة واتخاذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لذلك.

يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة.

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