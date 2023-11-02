مدير إدارة فلسطين بـ"الخارجية" يستعرض الجهود المصرية المكثفة لمساعدة الشعب الفلسطينى

استعرض السفير أسامة خضر، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، الجهود المصرية المكثفة لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقًا لوزارة الخارجية المصرية.

الهلال الأحمر المصري يقوم بدور كبير لإدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني

وأشار السفير أسامة خضر، في هذا الصدد إلى الإجراءات اللوجستية التي تقوم بها الحكومة المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا إلى حجم وأصناف تلك المساعدات، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري لإدخال تلك المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

كما أكد مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، على الأولوية التي تعطيها مصر للدفع بكافة الاحتياجات الإنسانية الماسة إلى القطاع، حيث استقبل المعبر فى اليوم الأول عددًا من الجرحي الفلسطينيين، بالإضافة إلى عدد من الرعايا الأجانب وأعضاء المنظمات الدولية من مختلف الجنسيات.