الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير إدارة فلسطين بـ"الخارجية" يستعرض الجهود المصرية المكثفة لمساعدة الشعب الفلسطينى

المساعدات
المساعدات

استعرض السفير أسامة خضر، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، الجهود المصرية المكثفة لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقًا لوزارة الخارجية المصرية.

الهلال الأحمر المصري يقوم بدور كبير لإدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني

وأشار السفير أسامة خضر،  في هذا الصدد إلى الإجراءات اللوجستية التي تقوم بها الحكومة المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا إلى حجم وأصناف تلك المساعدات، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري لإدخال تلك المساعدات إلى الجانب الفلسطيني. 

كما أكد مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، على الأولوية التي تعطيها مصر للدفع بكافة الاحتياجات الإنسانية الماسة إلى القطاع، حيث استقبل المعبر فى اليوم الأول عددًا من الجرحي الفلسطينيين، بالإضافة إلى عدد من الرعايا الأجانب وأعضاء المنظمات الدولية من مختلف الجنسيات.

الحكومة المصرية قطاع غزة الشعب الفلسطيني فلسطين

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": مصر تُعلن استعدادها لإجلاء 7 آلاف أجنبى من قطاع غزة

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة "كيسوفيم" بغلاف قطاع غزة

شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مدرسة لـ"الأونروا" تأوى نازحين بمخيم الشاطئ

اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بالمحورين الجنوبيين الغربى والشرقى من مدينة غزة

"القاهرة الإخبارية": حاملو الجنسيات المزدوجة يشكرون مصر لتسهيل دخولهم أراضيها

باحث يكشف الرسائل السياسية من نشر الصين سفنًا حربية إلى الشرق الأوسط

ميقاتى: عدوان الاحتلال على غزة وجنوب لبنان وصمة عار على جبين الإنسانية

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

اليوم.. محاكمة عامل لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية وهتك عرضها فى النزهة

نيويورك تايمز: التصعيد فى غزة يهدد الاقتصاد العالمى الهش

فى رسالة لبايدن.. أعضاء بـ"الشيوخ الأمريكى" يحذرون من الانتقام الإسرائيلى فى غزة

"CNN": القصف الإسرائيلى الثانى على جباليا أثار غضبًا دوليًا ضد الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر