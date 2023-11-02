محافظ الفيوم: تخصيص الخط الساخن "114" وأرقام تليفونات لتلقي بلاغات المواطنين

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تخصيص المحافظة لعدد من أرقام التليفونات بإدارة الأزمات والطوارئ، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بشأن التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي: 084/2168041 أو 084/2168042 و084/2168043، بالإضافة إلى الخط الساخن (114)، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على موارد الدولة واسترداد حق الشعب.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، فضلًا عن إزالة التعديات داخل الأحوزة العمرانية بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع انتشار التعدي على الأراضي الزراعية، فى ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التى تم تفعيلها بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، مشددًا على استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات.







كما أكد المحافظ التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، ومختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد حق الشعب، والحفاظ على مورد مهم من موارده ممثلًا في الرقعة الزراعية، موجهًا بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى تعديات، والمرور على الأراضى المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 58 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، وداخل الحيز العمراني، بمركزي إطسا والفيوم، على مدار اليومين الماضيين، خلال الحملات المكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة، حفاظًا على الرقعة الزراعية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.