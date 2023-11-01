محافظ الفيوم يتابع تنفيذ إزالة أحد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إزالة أحد التعديات بالبناء المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، بقرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، من خلال البث المباشر على شاشات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواررئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

حيث تم رصد بناء مخالف على الأراضي الزراعية، بناحية قرية زاوية الكرادسة، التابعة لمركز الفيوم، على مساحة 260 متر مربع، عبارة عن بناء بالأعمدة والأسقف الخرسانية المسلحة، وحوائط بالبلوك الأبيض، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورجال الشرطة، لإزالة البناء المخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية.

كان محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة كافة الإجراءات اللازمة، للتصدي للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

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