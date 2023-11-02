وزيرة التخطيط: مشروع مدارس القرية الكونية أحد أهم نجاحات صندوق مصر السيادى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن مشروع مدارس القرية الكونية يمثل أحد أهم نجاحات صندوق السيادي للاستثمار والتنمية، فهو يعد ترجمة على أرض الواقع للهدف التنموي والاستثماري من إنشاء الصندوق والمتمثل في الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها للأجيال القادمة؛ من خلال خلق شراكات مع المتخصصين من القطاع الخاص، بما يعزز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

افتتاح مجمع المدارس الكونية

وأوضحت "السعيد"- خلال حضورها افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس- أن مشروع مدارس القرية الكونية هو أحد المشروعات التنموية التي تتسق مع الأولوية القصوى التي يحظى بها قطاع التعليم في التوجه التنموي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاهتمام بقضية التعليم هو توجه عالمي، يأتي في إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الأممية وهو التعليم الجيد.

جودة النظام التعليمي

ونوهت بأن المشروع يدعم المستهدفات الوطنية في قطاع التعليم؛ سواء فيما يتعلق بالإتاحة لهذه الخدمة لشريحة عريضة من المجتمع، وهي شريحة الطبقة الوسطى، أو بالمستهدفات الوطنية المتعلقة بتحسين جودة النظام التعليمي؛ بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.

زيادة الاستثمارات العامة

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات العامة بقطاع التعليم خلال 2023/ 2024، إلى نحو 9 أضعاف قيمتها مقارنة بعام 2014/ 2015، لتبلغ نحو 76.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المشروع يؤكد التزام الدولة بتوسيع دور القطاع الخاص وتمكينه كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ من خلال الشراكة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم ممثلة في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والسويدي كابيتال، وشركة موبيكا للصناعات المتكاملة، ومنصة مصر للتعليم، و(EduHive)؛ بهدف تقديم خدمات تعليمية تُطبق المعايير الدولية وبتكلفة مناسبة للأسر متوسطة الدخل في مصر، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.