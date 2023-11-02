الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزيرة التخطيط: مشروع مجمع القرية الكونية تجسيد لرؤية مصر 2030 فى التعليم

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر يجسد رؤية مصر 2030، التي تتحدث عن هدفين أساسيين في عملية التعليم؛ وهما هدف الإتاحة وهدف التنافسية.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال افتتاح رئيس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، ونقلته قناة "إكسترا نيوز" في بث مباشر: "الدولة من خلال هذا التعليم المتميز توفر مبادئ الإتاحة والتنافسة".

وأشارت إلى أن المحور الثاني المهم في خطة الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها في عام 2021 يرتبط بسوق العمل، متابعة: "لكي يكون لدينا سوق عمل جيد مهم جدًا تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل وعرض سوق العمل بالمهارات التي تُدمج من خلال التعليم التقليدي مع مجموعة من الابتكارات والمهارات المختلفة التي نحتاجها في سوق العمل المهني والفني".

مشروع مجمع مدارس القرية الكونية التعليم رؤية مصر 2030 وزيرة التخطيط

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