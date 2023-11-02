الخميس 02 نوفمبر 2023
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وزيرة التخطيط عن مجمع مدارس القرية الكونية: يلائم الطبقة المتوسطة ويشمل مهارات تكنولوجية ابتكارية

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مشروع تطوير أرض القرية الكونية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى إنشاء 5 مدارس ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية، وجارِ الانتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال افتتاح رئيس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد الطلاب حاليًا يبلغ حوالي ألف طالب، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذا المجمع في المرحلة الأولى تصل إلى حوالي 8000 طالب.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز هذا النوع من المدارس أنها مدارس تلائم الشريحة العريضة من المجتمع وهي الطبقة المتوسطة، وأيضًا يقدم المجمع تعليمًا متميزًا يشمل المهارات التكنولوجية والابتكارية التي تحتاجها سوق العمل الديناميكية المتطورة.

مجمع مدارس القرية الكونية افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية القرية الكونية

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