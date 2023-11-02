حجازى: الإقبال على الالتحاق بمدارس التكنولوجيا سينعكس على اقتصادنا

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إقبال عدد كبير من الطلاب المتميزين الحاصلين على درجات مرتفعة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلًا عن زيادة الطلب على العمالة الفنية المصرية في سوق العمل المحلي والعالمي، ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر: الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني، والوزارة تعتمد فى التعليم الفني على استراتيجية تتكون من ثلاثة محاور، هي تطوير التعليم، والتركيز على بناء الشخصية، والمناهج التكاملية، بجانب التنمية المهنية للمعلمين العاملين بهذه المدارس، مشيرًا إلى تغير الصورة الذهنية للتعليم الفني في المجتمع.