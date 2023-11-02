إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس تُنظم مؤتمر "الغفران" للخدام

نظمت إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس، المؤتمر الشهري لخدام وخادمات الإيبارشية بعنوان "الغفران"، في مسرح كنيسة السيدة العذراء بجرجا، بحضور الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر ثلاثة محاضرات ألقاها نيافته عن موضوع المؤتمر، والذي شارك فيه أكثر من ٣٠٠ خادم وخادمة من كنائس الإيبارشية وعدد من الآباء كهنتها.

وعقد مجمع كهنة إسنا وأرمنت، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمدينة إسنا، بحضور نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيا، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.