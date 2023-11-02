الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. استشهاد 195 فلسطينيا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلن وسائل إعلام فلسطينية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع تجاوز الألف ما بين شهيد وجريح، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء بلغ 195 شهيدا.

وجاءت الأعداد في أقل من 24 ساعة، ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية يجاوز 1000 ما بين شهيد وجريح ومفقود، حيث بلغ الشهداء 195 شهيدا، و120 مفقودا تحت الأنقاض، و777 جريحا ومصابا".

ومساء أمس، دعا ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إنشاء ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لتلبية الاحتياجات العاجلة.

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