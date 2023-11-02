محمود مسلم: تهجير الفلسطينيين لمصر مرفوض على المستوى الشعبى والرسمى

أكد محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة، على رفض مصر تهجير سكان غزة إلى سيناء، وأنه مرفوض على المستوى الشعبي والرسمي في مصر.

وأضاف، خلال لقائه مع قناة "الحرة"، أن حشودًا كبيرة في كافة المحافظات أعلنت رفضها للتهجير وأيدت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رفضه لنقل سكان غزة لسيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

الحكومة المصرية تؤكد أنه لن يتم تصفية القضية الفلسطينية

وتابع أن الحكومة المصرية تؤكد في موقفها دائمًا أنه لن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وهي التصريحات الرسمية والموقف الرسمي والواضح للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن فكرة إبادة الفلسطينيين حتى يخرج ما تبقى منهم إلى مصر مرفوضة.