حلمى زكى لـ"الشاهد": تم إبلاغ قائد الكتيبة بأننى استشهدت فأرسل زملائى لاستعادة الجثة

وجه العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، التحية لروح اللواء باقي زكي يوسف، صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي لخط بارليف بالمياه.

وقال العقيد حلمي زكي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، “دعوت الله أن يرسل سحابة سوداء على القمر حتى أتمكن من الانسحاب واستجاب لي”.

وأضاف: “استطعت ان أصل لنقطة إصابة الضابط والسائق، وجلست لتقدير الموقف وأخذت القرار بالاتجاه ناحية الشمال للبعد عن النقظة القوية، لأجد قواتنا لمساعدتي في الإخلاء، وكان لدي البندقية ولم أتركها، وفي ونفس الوقت أرسلت الوحدة مجموعة لسحب جثة النقيب حلمي، وتم التبليغ بأنني شهيد، وتم إبلاغ قائد الكتيبة بأنني استشهدت فأرسل زملائي لاستعادة الجثة”.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.