مسيرة لتأييد قرارات الرئيس السيسى لدعم السلام بالمنطقة فى شرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، كرنفال مسيرة السلام الدولية، بمشاركة ممثلى 32 دولة عربية إفريقية وأجنبية لدعم السلام وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للسلام فى المنطقة والحفاظ على الوطن.

وتأتي المسيرة في إطار فعاليات مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فى دورته 26، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برئاسة د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.

وأكدت د.هدى يسي، أن المسيرة في حب الوطن تحمل رسالة للعالم، بأن السلام والأمن من أسس جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للدول جميعا.

ورفعت المسيرة علم مصر وأعلام جميع الدول المشاركة والوزارات والمصانع والشركات الداعمة، وحشد نسائي والمرأة البدوية والشباب والخيالة والهجانة والكشافة وفرق الموسيقى العسكرية وممثلي كافة أطياف المجتمع "يدا في يد" تحت شعار "عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي"، لدعم التنمية الشاملة المستدامة والأمن والأمان في بلادنا.

وبدأت المسيرة في شارع السلام تجوب الشارع حاملة الإعلام والأغاني الوطنية، وصولا إلى خليج نعمة الذي يقع عند ملتقى قارتي آسيا وإفريقيا، لتمتد المسيرة الداعمة للرئيس على أرض الفيروز الغالية على قلوب المصريين جميعا.