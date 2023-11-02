الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة رسامة شمامسة وقسيس

سامي فوزي
سامي فوزي

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، خدمة رسامة الشماس سراج نبيل ليصبح قسيسًا، والخدام علمانيين إبرام نادي ورامي نعيم ومودي حبيب وميخائيل أنجلو (سوداني) ليصبحوا شمامسة في إبرشية الكنيسة الأسقفية بمصر، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي داخل بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

 تفاصيل الخدمة

بدأت الخدمة بدخول موكب رئيس الأساقفة، ويتقدمه القساوسة والشمامسة، حيث بدأت الخدمة بقراءات الكتاب المقدس، ثم صلوات التكريس.

وقال رئيس الأساقفة في عظته موجههًا كلمتهِ للمُرتسمين الجُدد، أن كل من يخدم في الكنيسة، يضع الله في قلبهُ رؤية للخدمة وللكرازة ومن خلال تلك الرؤية تنقل الكنيسة رسالة السيد المسيح للعالم.

وأضاف رئيس الأساقفة متسائلًا، أعطانا الله بابًا للخدمة والكرازة، هل سندخل من هذا الباب، وهل سنستخدم كل كلمة اعطانا إياها الله للخدمة؟.

وصلى رئيس الأساقفة في ختام صلوات القداس، خدمة رسامة القس والشمامسة الجُدد قائلًا: أنتم مدعوون من الله أن تكونوا خدام للشعب،  وعليكم في الخدمة أن تعلنوا عن كلمة الله لهم.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا أن يمنح الله القس والشمامسة، ثمار الروح القدس للخدمة ويستخدمهم في بناء ملكوت الله.

 استضافة مهرجان شباب مجلس كنائس مصر

 وفي سياق آخر، واستضافت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفة الأنجليكانية بالزمالك، مهرجان شباب مجلس كنائس مصر، بحضور القس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس، بحضور مئتي فرد، وبمشاركة الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس والأرثوذكسية والإنجيلية.

اُفتتح اليوم بفيديو تعريفي عن مجلس كنائس مصر واللجان الداخلية وأدوارها، بالإضافة لأهمية المجلس داخل المجتمع المسيحي.

و تضمن اليوم فقرات استعراضية، تقدمها فرقة كريسفورم والتي تضم أعضاء من مختلف الجنسيات حيث أن هدفها هو توصيل رسالة المسيح للشباب الحضور وهى "لِيَكُونَ الْجَمِيعُ وَاحِدًا، كَمَا أَنَّكَ أَنْتَ أَيُّهَا الآبُ فِيَّ وَأَنَا فِيكَ، لِيَكُونُوا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِينَا، لِيُؤْمِنَ الْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتَنِي." (يو 17: 21).

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