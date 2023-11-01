الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا ثيودروس الثاني ضيف شرف الجمعية اليونانية بالإسكندرية

ثيودروس
ثيودروس

حضر البابا والبطريرك ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، ختام الجمعية العمومية العادية السنوية للجالية اليونانية بالإسكندرية، وكذلك القنصل العام اليوناني بالإسكندرية يوانيس بيرجاكيس، التي انعقدت بنجاح بقاعة "يوليا سالفاجو"، وكان في استقبالهما رئيس الطائفة اليونانية بالإسكندرية أندرياس فافياديس. 

كلمة البابا

وألقى البابا كلمة عبر فيها عن دعمه وتشجيعه لأعضاء الجمعية للاستمرار في خدمتهم المثمرة، داعيًا الرب أن ينجح خططهم المستقبلية.

 

البابا ثيودروس البابا ثيودروس المصلين البابا ثيودروس الثاني البطريرك ثيودروس البطريرك ثيودروس الثاني

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