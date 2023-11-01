البابا ثيودروس الثاني ضيف شرف الجمعية اليونانية بالإسكندرية

حضر البابا والبطريرك ثيودروس، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، ختام الجمعية العمومية العادية السنوية للجالية اليونانية بالإسكندرية، وكذلك القنصل العام اليوناني بالإسكندرية يوانيس بيرجاكيس، التي انعقدت بنجاح بقاعة "يوليا سالفاجو"، وكان في استقبالهما رئيس الطائفة اليونانية بالإسكندرية أندرياس فافياديس.

كلمة البابا

وألقى البابا كلمة عبر فيها عن دعمه وتشجيعه لأعضاء الجمعية للاستمرار في خدمتهم المثمرة، داعيًا الرب أن ينجح خططهم المستقبلية.