الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

زيارة رعوية من مطران نيروبي وسائر كينيا لمدرسة القديس كليمونديوس

الكنيسة اللاتينية
الكنيسة اللاتينية

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي وسائر كينيا، زار مدرسة القديس كليمونديوس الابتدائية التابعة للإبراشية بمناسبة انتهاء العام الدراسي وحضور حفل تكريم الناجحين للصفين السادس والثامن، وسيبدأون دراستهم للعام الجديد بدءًا من الأسبوع المقبل.

 

جاء ذلك بحضور معلمين وتلاميذ المدرسة وأقام صلاة تبريك المياه في كنيسة المدرسة وبارك جميع الحضور.

 

كما احتفلت البطريركية الأورشليمية  بتذكار إعادة رفات القديس سابا المتقدس إلى لافرا الدير الذي أسسه.

أُقيمت صلاة السهرانية في دير القديس سابا المتقدس ترأسها سيادة متروبوليت إيلينوبوليس كيريوس يواكيم يشاركة الرئيس الروحي للدير قدس الأرشمندريت إفذوكيموس، الرئيس الروحي لدير الرعاة وبيت جالا قدس الأرشمندريت إغناطيوس. ورتل الشماس الأب سيمون مع رهبان الدير. وحضر مصلون من مناطق بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.

تغيب هذا العام عن الاحتفال صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بسبب أعمال الحرب المستمرة.

وفيما يخص شأن الكنيسة في مصر، بمناسبة ذكرى العيد الوطني اليوناني بحضور القنصل العام اليوناني في الإسكندرية وممثلين عن البحرية اليونانية ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في كنيسة بشارة العذراء مريم بالإسكندرية صلاة الذكصولوجية، وكذلك صلاة تأبين للشهداء المقاتلين الذين سقطوا خلال الملحمة الوطنية عام 1940.

 

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