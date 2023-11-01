الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من رؤساء وممثلى الأندية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وفدًا من رؤساء وممثلي الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية، بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية.

وكان في استقبال وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه برؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية التي تزيد أعمار بعدها على مائة عام، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمت بالرياضة المصرية تفعيلًا لأحكام الدستور.

وأشار «فوزي»، إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي داعم للرياضة المصرية وهو ما شهدناه من توجيهاته بضرورة الاهتمام بالرياضة في المدارس والحرص على اللياقة الصحية والبدنية؛ حفاظًا على صحة المصريين، وكذلك اهتمام الدولة المصرية بتطور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية وتشجيع أبناء الوطن الحاصلين على البطولات والميداليات الرياضية الإقليمية والعالمية التي حققها الرياضيين والفرق المصرية، كونه يعتبر أن الرياضة مسألة أمن قومي.

من جانبه، أشاد وفد رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في جميع المجالات وبخاصة في المجال الرياضي ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصل للرياضة المصرية وزيادة الاستحقاقات المالية، وغيرها جعلت الدولة المصرية تستطيع استضافة بطولات في عز الأزمات كاستضافة مصر لبطولة كرة اليد في ظل جائحة كورونا، حيث أشاد العالم بقدرة مصر على استضافة مثل تلك البطولات في ظل الظروف والأزمات العالمية. 

وأكدوا على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية من خلال عقد عدد من الندوات والمؤتمرات، مشيرين إلى أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواطن المصري.

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