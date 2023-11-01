وزير الدفاع الإسرائيلى: لو أراد حزب الله اللبنانى خوض حرب سنخوضها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي ليس معنيًا بحرب إضافية ولا رغبة له بالقتال في الشمال، مؤكدًا أنه لو أراد حزب الله اللبناني خوض حرب سنخوضها.

وأضاف جالانت، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي له، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذروة الحرب ومعارك ضارية تدور في مناطق فيها منشآت مبنية والجنود ينجحون في مهمتهم، مشيرًا إلى أن سلاح الجو في الشمال مستعد بشكل قوي وليست لدينا رغبة في الحرب هناك، لكننا سنرد إذا لزم الأمر.