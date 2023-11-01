مدير مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل مرتبكة الآن.. وموقف أمريكا تغيّر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه في الأيام الأولى من الأزمة الفسلطينية لم نكن نسمع سوى دعم أمريكي محدود تأكيد على حق إسرائيل في الرد والمشابهة بين ما حدث في 7 أكتوبر الماضي وما حدث في سبتمبر 2001، مشيرًا إلى أنه كان هناك سردية إسرائيلية تؤسس لتأكيد حق إسرائيل في المضي قدمًا في عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة وضد سكانها وتماهت الرؤية الأمريكية والغربية بشكل عام خاصة رؤى أوروبية مع هذه الرؤية الاسرائيلية.

وأضاف فرحات، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه حدث تحول في هذه المواقف في الفترة الأخيرة، فالموقف الأمريكي تغير بشكل ملموس، والموقف الفرنسي أيضًا تغير بشكل ملموس خاصة من خلال المبادرة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ فترة، وبالتالي يمكن أن نلمس بالفعل درجة من التغيير في المواقف الأمريكية والغربية، ويبقى أن تمارس هذه القوى الدولية الضغوط الكافية على الجانب الإسرائيلي الذي بدأت تظهر عليه الارتباك في هذا الموقف وطريقة إدارة الأزمة.

وأوضح فرحات، أن الولايات المتحدة تعد فاعل مهم في الازمة الحالية ويمكنها أن تمارس الكثير من الضغوط على الجانب الإسرائيلي، فالعلاقات المصرية الأمريكية هامة وهناك تقدير كبير من جانب الولايات المتحدة لمصر في هذه الأزمة بشكل عام، وبدأ هذا الأمر واضحًا عبر محطات مختلفة كان أهمها الاتصال الذي جرى منذ عدة أيام بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن.