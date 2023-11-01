الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل مرتبكة الآن.. وموقف أمريكا تغيّر

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه في الأيام الأولى من الأزمة الفسلطينية لم نكن نسمع سوى دعم أمريكي محدود تأكيد على حق إسرائيل في الرد والمشابهة بين ما حدث في 7 أكتوبر الماضي وما حدث في سبتمبر 2001، مشيرًا إلى أنه كان هناك سردية إسرائيلية تؤسس لتأكيد حق إسرائيل في المضي قدمًا في عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة وضد سكانها وتماهت الرؤية الأمريكية والغربية بشكل عام خاصة رؤى أوروبية مع هذه الرؤية الاسرائيلية.

وأضاف فرحات، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه حدث تحول في هذه المواقف في الفترة الأخيرة، فالموقف الأمريكي تغير بشكل ملموس، والموقف الفرنسي أيضًا تغير بشكل ملموس خاصة من خلال المبادرة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ فترة، وبالتالي يمكن أن نلمس بالفعل درجة من التغيير في المواقف الأمريكية والغربية، ويبقى أن تمارس هذه القوى الدولية الضغوط الكافية على الجانب الإسرائيلي الذي بدأت تظهر عليه الارتباك في هذا الموقف وطريقة إدارة الأزمة.

وأوضح فرحات، أن الولايات المتحدة تعد فاعل مهم في الازمة الحالية ويمكنها أن تمارس الكثير من الضغوط على الجانب الإسرائيلي، فالعلاقات المصرية الأمريكية هامة وهناك تقدير كبير من جانب الولايات المتحدة لمصر في هذه الأزمة بشكل عام، وبدأ هذا الأمر واضحًا عبر محطات مختلفة كان أهمها الاتصال الذي جرى منذ عدة أيام بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن.

القاهرة الإخبارية الموقف الامريكي عبدالفتاح السيسي عمليات عسكرية قطاع غزة

مواد متعلقة

فايز فرحات: قرار مصر باستقبال مصابي غـزة لعلاجهم جاء من قيادة حكيمة

"القاهرة الإخبارية": طائرة أباتشى إسرائيلية تقصف قطاع غزة على الهواء (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": خسائر فادحة تنتظر الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

وزير فلسطينى: الوضع فى قطاع غزة غير منفصل عن باقى الأراضى الفلسطينية

"الصحة": لدينا توجيه واضح من الرئيس السيسي بتقديم الدعم اللازم لمصابي غزة

أبوالغيط: معركة التهجير القسرى للفلسطينيين طويلة.. وتحتاج لتضامن عربى مكثف

خبير: الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية يُفشل المخطط الإسرائيلى

بشير جبر: الوضع الصحى فى غزة كارثى والمستشفيات ستخرج عن الخدمة قريبًا

الأكثر قراءة

عاجل| "الخارجية" تعلن الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودى المصرى

جماهير الأهلى تحتشد فى ستاد القاهرة قبل لقاء صن داونز

اقتصاديون يضعون روشة لخطة سداد مصر للديون الخارجية

«حياة كريمة» للمصريين: "كل تبرعاتكم وصلت سكان غزة اليوم" (صور)

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

إجازات شهر نوفمبر 2023.. والإجازات الرسمية كاملة فى عام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخ فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة