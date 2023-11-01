الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية من كنيسة مار جرجس عين شمس (بث مباشر)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ترأس قداسة  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل صلوات العشية من كنيسة القديس مار جرجس عين شمس.

ويلقي قداسته عظة اجتماع الأربعاء، من الكنيسة ذاتها بحضور عدد من أساقفة الكنيسة والخدام، والشمامسة، ويستكمل خلالها سلسلة تأملات في صلوات القداس الإلهي، والذي أطلقها منذ عدة أشهر على هامش عظته الأسبوعية بيوم الأربعاء.

ويتم إذاعة العظة الأسبوعية، عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 في سياق متصل، ترأس البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم صلاة جنازة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك من الكنيسة البطرسية- العباسية.

وشارك في صلوات الجنازة عددًا من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.

 

البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية كنيسة القديس مار جرجس عين شمس أساقفة الكنيسة والخدام القنوات المسيحية

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