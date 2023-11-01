البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية من كنيسة مار جرجس عين شمس (بث مباشر)

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل صلوات العشية من كنيسة القديس مار جرجس عين شمس.

ويلقي قداسته عظة اجتماع الأربعاء، من الكنيسة ذاتها بحضور عدد من أساقفة الكنيسة والخدام، والشمامسة، ويستكمل خلالها سلسلة تأملات في صلوات القداس الإلهي، والذي أطلقها منذ عدة أشهر على هامش عظته الأسبوعية بيوم الأربعاء.

ويتم إذاعة العظة الأسبوعية، عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

في سياق متصل، ترأس البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم صلاة جنازة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك من الكنيسة البطرسية- العباسية.



وشارك في صلوات الجنازة عددًا من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.