الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة مطران مارسيليا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم صلاة جنازة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس مطران مارسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك من الكنيسة البطرسية- العباسية.

ومن المقرر أن يُشارك في صلوات الجنازة عددًا من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.

صلوات تجنيز نيافة الأنبا أثناسيوس بفرنسا

وكانت قد أقيمت أمس صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون للأقباط الفرنسيين، وذلك بكنيسة القديسين البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس السادس للأقباط الفرنسيين بسارسيل بباريس.

صلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا ويصا مطران البلينا وبرديس ودار السلام، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

وألقى نيافة الأنبا برنابا كلمة تعزية قدم خلالها تعزية قداسة البابا لشعب إيبارشية المطران الجليل المتنيح، بينما ألقى نيافة الأنبا لوقا كلمة تعزية باللغة الفرنسية، ثم باللغة العربية.

شارك في الصلوات الأب القمص بيشوي سوريال كاهن كنيسة الأقباط الفرنسيين التي أقيمت فيها الصلوات، ومجمع إيبارشية باريس وشمالي فرنسا وعدد من الآباء الكهنة والرهبان.

شارك في التجنيز من الكنائس الشقيقة أسقف الكنيسة الأرمينية بباريس، وكاهن الكنيسة الإثيوبية.

معلومات عن أسقف مارسيليا؟

  • من مواليد 7 مايو 1933 م.
  • هولندي الجنسية.
  • عمل مساعدًا للأسقف جوانس ماريا "رئيس جماعة والدة الإله الأرثوذكسية بفرنسا"، وكان اسمه "المونسينيور إيجينوس".
  • رُسِمَ خوري إبسكوبوس بعد رهبنته بشهر واحد لمساعدة الأنبا مرقس أسقف طولون ومارسيليا.
  • ثم تمت رسامته أسقف عام بفرنسا سنة 1994م.
  • تم تجليسه أسقفًا على إيبارشية الكنسية القبطية الأرثوذكسية للأقباط الفرنسيين في كل ربوع فرنسا عام 2013 م. وكان يوم تجليسهُ عام 2013 م. بيد قداسة البابا تواضروس الثاني هو نفس يوم تجليس أسقفين آخرين، ورسامة مجموعة من الأساقفة الآخرين.
  • تم ترقيته مطرانًا مع خمسة آخرين في فبراير 2016 م. بواسطة قداسة البابا تواضروس الثاني.
  • تنيَّح عام 2023 م. بعد صراع مع المرض.

 

البابا تواضروس الثاني الانبا أثناسيوس للأقباط الفرنسيين الكنيسة البطرسية صلاة جنازة

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