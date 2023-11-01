الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: فتح معبر رفح للحالات الإنسانية تأكيد على الدور المصرى الداعم لفلسطين

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان

أكد النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني لإدخال المصابين والجرحى الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، خطوة مهمة تؤكد نجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا لدورها وموقفها الإنساني منذ بداية الحرب والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، واستمرارًا لجهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانب أهالي غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "عثمان" في تصريحات له، إن نجاح الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في إعادة فتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى، والبدء فى نقل الجرحى الفلسطينيين من داخل القطاع إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم، بالإضافة لإجلاء الرعايا الأجانب، يؤكد قوة الدولة المصرية ومكانتها الكبيرة على المستوى الدولي، ودورها القوي والمؤثر في دعم القضية الفلسطينية والسعي لإيجاد الحلول لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد، حتى نجحت في فرض إرادتها في فتح معبر رفح رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

txt

النائب أحمد عثمان: نشكر الرئيس السيسى على استجابته لنداء الشعب وإعلان ترشحه بالانتخابات الرئاسية

txt

النائب أحمد عثمان: الحوار الوطنى نجح فى إحداث حراك سياسى غير مسبوق

 

وأضاف أن الدعم الإنساني الذي تقدمه مصر للأشقاء في فلسطين ليس بجديد على الدولة المصرية التي تبذل جهودًا كبيرًا في الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى مواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدًا بتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبيًا لنقل مصابي وجرحى فلسطين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

النائب أحمد عثمان معبر رفح الدولة المصرية السيسي العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

"ليلة سوداء عليهم".. الغبارى يكشف مفاجآت عن الخسائر الإسرائيلية

خلال زيارته.. محافظ شمال سيناء يوجّه بتقديم الرعاية اللازمة للجرحى الفلسطينيين

مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم الأشقاء فى فلسطين

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

الدورى الإفريقى.. على معلول يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة