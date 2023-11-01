اللواء محمد الغبارى: إسرائيل تخوض حربًا دينية فى قطاع غزة

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربًا دينية في قطاع غزة.

وأضاف “الغباري” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد": "يوشع بن نون هو الذي بدأ عملية المجازر الوحشية وزرعها في بني إسرائيل واليهود، حيث حرق حوالي 10 آلاف شخص في أرض زراعية وكان يدور حولهم ويقول حتى ينتشي الرب برائحة شواء النصر".

وتابع: "عندما تكون هذه عقيدتهم الدينية فما يفعلونه في غزة قليل"، مؤكدًا أن إسرائيل تطبق عقيدتها الدينية في غزة.

اللواء محمد الغباري: إسرائيل تريد محو حماس من الوجود

واستكمل: "إسرائيل تريد محو حماس من الوجود، لذلك نشاهد هذه المجازر في غزة بمنتهى البشاعة والقسوة، لكن حماس كبدت إسرائيل خسائر كبيرة".