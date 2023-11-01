هنية: خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلى الحقيقية "ستصدم شعبه"

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، أن ما ستنشره كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، حول خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيصدم العدو وشعبه".

وأضاف هنية في كلمة له اليوم "أقول للجيش الإسرائيلي. لن ينقذكم استهداف المدنيين من الهزيمة".

وأشار هنية إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، هو أحد أهم أسباب هذه الحرب، مردفًا: "نتنياهو لا يفكر سوى في كيفية إنقاذ نفسه وعائلته بأي ثمن".

وتابع: "حذرنا من قبل أنه لن يمر الاستيطان والعربدة مرور الكرام، لكن للأسف لم يستمع لندائنا أحد، واستمر حلفاؤه في دعمه وتشجيعه على المضي قدما في سياسته العنصرية".

وجدد هنية في السياق تحذيره من أن نتنياهو لا مانع لديه من حرق الأخضر واليابس في الإقليم وخارجه لينقذ نفسه والمحيطين به.

ضرورة وقف العدوان وفتح المعابر

وشدد هنية على ضرورة وضع حد للمجزرة بوقف العدوان وفتح المعابر وصفقة لتبادل الأسرى وفتح المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وتابع "نذكر الدول التي تدعم الكيان وتشكل له الغطاء لارتكاب الشعب الفلسطيني في غزة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التراجع عن هذه السياسات الاستعمارية البائدة".

وطالب هؤلاء بالتوقف عن تقديم الدعم العسكري لهذه الحكومة الفاشية، وعن تعطيل الإرادة الدولية المطالبة بوقف العدوان وفتح المعابر.

وشدد بالقول: إنه "لن يدعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم يتحقق لشعبنا مطالبه بالحرية".

وقدم هنية التحية لكل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على وقفتهم التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني وغزة الصامدة.

وأضاف: "نجدد التأكيد على مطالبة شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار العالم في الاستمرار في حراكهم الهادر في جميع أنحاء العالم الذي أظهر مكانة فلسطين في قلوب الملايين".

وتابع: "يجب الاستمرار في الضغط على صناع القرار في الغرب للتراجع عن مواقفهم المساندة لهذا العدوان".

وبشأن فتح معبر رفح، أكد هنية ضرورة استمرار عمل المعبر دون توقف وفي الاتجاهين باعتباره معبرًا مصريًا فلسطينيًا خالصًا.

وختم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كلمته بالقول: "نؤكد لغزة أن مقاومتكم ثابتة ونؤكد لكم أن كل شعوب الأمة تغلي وتتحفز للمشاركة في هذه المعركة المجيدة التي سوف تكون نصرًا مؤزرًا".