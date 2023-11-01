"القاهرة" تسلم شارع الأشراف وساحة مسجد السيدة نفيسة وحديقة قنديل أم هاشم لمؤسسة مساجد

شهدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مراسم توقيع محضر تسليم شارع الأشراف وساحة انتظار مسجد السيدة نفيسة وحديقة قنديل إم هاشم لمؤسسة مساجد للتطوير استكمالًا لأعمال التطوير العملاقة التي شهدتها مسارات مزارات آل البيت بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

وأعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن سعادتها الغامرة بالبدء في الخطوات الجادة والفعالة على أرض الواقع لتشغيل المسار بكفاءة عالية من خلال التعاون المشترك مع مؤسسة مساجد للتطوير إعمالًا لكافة بنود بروتوكول التعاون المثمر الموقع بين محافظة القاهرة وتمثلها المنطقة الجنوبية ومؤسسة مساجد للتطوير وكذلك ملحقة في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتذليل كافة المعوقات والتحديات لإحياء ورفع كفاءة المسار وتقديم كل أوجه الدعم لإبراز أهميته وقيمته التاريخية والاثرية لما له من أثر إيجابى على جذب السياحة الدينية الداخلية والخارجية وتسليط الضوء على تاريخ وعراقة الأماكن التراثية والتاريخية والتي تزخر بها محافظة القاهرة.

واستكمالًا لخطة أعمال التطوير ضمن مشروعات المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة بحثت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية مع ممثلي المؤسسة الخطط التشغيلية المستقبلية للمسار والأفكار المتعلقة بتطويره وصيانته من خلال تشغيل عدد من الوحدات التجارية وتوفير وسائل نقل وعربات الجولف لتقدم خدماتها بكفاءة عالية لمرتادي ومحبي زيارة آل البيت والحفاظ على النتائج المتميزة التي تم التوصل إليها طبقًا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة نظرًا لأهمية الشارع التاريخية والذي يمثل جزءًا من مسار آل البيت الذي يربط مساجد عديدة بالقاهرة التاريخية الإسلامية.

حضر التوقيع عن المنطقة الجنوبية العميد ماجد فوزي بمتابعة المشروعات القومية والمستشار هشام أبوالمكارم رئيس حي السيدة زينب، وفيفي عبدالغني سكرتير عام حي الخليفة، ومحمد عامر مدير إدارة انتظار المركبات بمحافظة القاهرة، وإسلام عادل مدير الاتصال السياسي، والمهندسة سارة ابراهيم ودعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وجمال حسين مدير المتابعة الميدانية، وكريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذيين.