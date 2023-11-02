6 علامات مبكرة تشير إلى احتمالية الإصابة بمرض السكري.. تعرف عليها

مرض السكري هو حالة صحية مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ويحدث نتيجة اضطراب في إنتاج أو استخدام الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الجسم وهو الأنسولين، ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى والعيون والأعصاب.

يتم تشخيص مرض السكري عادةً بعد إجراء اختبار السكر في الدم، والذي يقيس مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم، يمكن علاج مرض السكري من خلال تغيير نمط الحياة، مثل تحسين نظام التغذية وزيادة مستوى النشاط البدني، وفي بعض الحالات يحتاج المريض إلى استخدام الأدوية المضادة للسكر للسيطرة على مستويات السكر في الدم.

ويمكن أن يكون مرض السكري صامتًا لفترة طويلة قبل أن تظهر علامات واضحة، ومع ذلك، يمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص علامات مبكرة تشير إلى احتمالية الإصابة بالمرض، ومن هذه العلامات:

العطش المفرط

يمكن أن يشعر الشخص بالعطش المفرط نتيجة زيادة مستويات السكر في الدم والتي تجعل الجسم يحتاج إلى المزيد من الماء.

التبول المتكرر

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة التبول والحاجة للتبول بشكل متكرر.

الجوع المفرط

يمكن أن يشعر الشخص بالجوع المفرط نتيجة عدم قدرة الجسم على استخدام السكر في الدم كمصدر للطاقة.

التعب والإرهاق

يمكن أن يشعر الشخص بالتعب والإرهاق نتيجة عدم قدرة الجسم على استخدام السكر في الدم كمصدر للطاقة.

جفاف الفم والجلد

يمكن أن يشعر الشخص بالجفاف في الفم والجلد نتيجة العطش المفرط والتبول المتكرر.

تغيرات في الرؤية

يمكن أن يلاحظ الشخص تغيرات في رؤيته نتيجة تغيرات في مستويات السكر في الدم التي تؤثر على عدسة العين.

إذا لاحظت هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء فحوصات واختبارات لتحديد مستويات السكر في الدم والتأكد من عدم وجود مشكلات صحية.