الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "زراعة الشيوخ": فتح معبر رفح تأكيد على الموقف المصري الداعم للقضية

النائب عبد السلام
النائب عبد السلام الجبلي

أكد النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار فتح معبر رفح واستقبال الحالات الإنسانية من المصابين والجرحى الفلسطينين، بالإضافة إلي دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء، مشيرا إلي أن ذلك يأتى ضمن خطوات الدولة المصرية تجاه دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين.

وأضاف “الجبلي” في تصريحات له اليوم، أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية دورا تاريخيا، حيث تتبنى مصر القضية عبر تاريخها، مشيرا إلى أن مصر كانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، انطلاقا من حرصها علي القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية وكذلك حرصها على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودا كبيرة، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، والعمل علي إيقاف عجلة الحرب التي تقوم بها قوات الأحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.

وأكد أن قرار مصر بالسماح بدخول الجرحي والمصابين من الفلسطينين الي مصر عبر معبر رفح، هو موقف إنساني، يؤكد الدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية،  وليس بجديد علي مصر، حيث تأخذ علي عاتقها ذلك الدور الإنساني وكذلك الدور السياسي والدبلوماسى تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ علي ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره وتحمل المسئولية في وقف العدوان الغاشم، علي الشعب الفلسطيني، مشيرا إلي أن ذلك العدوان هو جريمة مكتملة الأركان تجاه  الأبرياء في قطاع غزة.

النائب عبد السلام الجبلي لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ فتح معبر رفح المساعدات الإنسانية أشقاء الفلسطينين الدولة المصرية

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