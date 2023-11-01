فتاة فلسطينية في مصر تروي مآساتها: علمت باستشهاد عائلتي من وسائل الإعلام

تحدثت زينب سليمان، فتاة فلسطينية، تعيش منذ 3 سنوات في مصر بعد انتقالها للدراسة برفقة أشقائها، عن مأساتها ومعاناتها وصمود أهالي فلسطين خاصة غزة جراء اعتذاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مأساة فتاة فلسطينية فقدت عائلتها

وقالت سليمان خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الأربعاء: “فقدت 26 فردا من أسرتي بسبب قصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقتها لم أتوقع أني سأفقدهم بسبب قصف، لأن الخطر لم يشكل عليهم 1%، بسبب أن المنطقة التي كانوا يعيشون فيها كانت آمنة ولا هي شمال ولا جنوب”.

ولفتت إلى أن أهلها جرى قصفهم بصاروخين ما يشكل إبادة كاملة، موضحة أنها عرفت بخبر استشهادهم عن طريق وسائل الإعلام، لأن الاتصالات كانت منقطعة بهم منذ 7 أكتوبر.