ضياء رشوان: الإعلام الغربى ذو ضمير.. وأطالبه بالتحدث عن الحقيقة التى يشعر بها

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإعلام الغربي، لست متأكدًا فقط أنه إعلام مهني، لكنه إعلام ذو ضمير، وهذا الإعلام ذو الضمير، بالرغم من تأثر مراكزه الرئيسية في العواصم الغربية بكثير من الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة، حول ما حدث في غزة وما يحدث الآن في غزة، إلا أن الإعلام الغربي راح يطور من الصورة التي يظهر بها ما يحدث في غزة خلال الأيام الماضية.

تغير نظرة الإعلام الغربي في أحداث غزة

وأضاف ضياء رشوان خلال مؤتمر صحفي له في رفح المصرية: الأسبوع الأول في أحداث غزة مختلف عن الأسابيع التالية بالنسبة للإعلام الغربي، والأسبوع الأخير مختلف عن السابق، فهناك صور تصدم الناس وتصدم أي مشاعر إنسانية يبرزها الإعلام كله، ومن ضمنه الإعلام الغربي.

وتابع: لا أظن أن ملايين الأحرار الذين خرجوا في كل عواصم الغرب قد خرجوا دون أن يروا شيئًا في الإعلام، فقد رأوا ما أفزعهم وسمعوا ما جعلهم يخافون على مصير الإنسانية، فخرجوا يدعمون الحق الفلسطيني.

وأوضح أن كل ما يطلبه من الزملاء في الإعلام الغربي "الممنوع من دخول غزة" كما منعت سلطة الاحتلال جميع الإعلام من دخول غزة، وقد وجهت ليلة التوغل البري الأول، لوكالة رويترز والوكالة الفرنسية بأنها غير مسئولة عن مندوبيهم هناك، مؤكدًا بذلك أن الإعلام الغربي والذي بعضه متمركز في إسرائيل، وبعضه متمركز في لبنان أو مصر أو دول الجوار، أن يتحدث عن الحقيقة التي يشعر بها الآن.