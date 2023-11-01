مدير إعلام معبر رفح: مصر سمحت بسفر الجرحى بالهُوية الشخصية دون شرط "جواز السفر"

قال وائل أبوعمر، مدير إعلام معبر رفح، إن مصر سمحت بسفر جرحى الحرب بالهوية الشخصية دون اشتراط وجود جواز السفر. وذلك بحسب ما نشر موقع "الترا فلسطين".

وتزامن هذا الإجراء مع استمرار الجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة، وعلاجهم بالمستشفيات المصرية، على أن يعودوا مرة أخرى إلى فلسطين فور تماثلهم للشفاء.

وتواصل مصر إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح، وسط مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق لدخول 100 شاحنة مساعدات يوميا، لتخفيف وطأة الممارسات غير الإنسانية من الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين.