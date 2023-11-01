الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات إلقاء فرد أمن بدار السلام من شرفة شقة: تجار مخدرات

طعن فرد أمن بسلاح
طعن فرد أمن بسلاح أبيض

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيق في طعن فرد أمن بسلاح أبيض في منطقة دار السلام وإلقاء جثته من شرفة شقة بالعقار من سيدة وثلاثة متهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين كانوا يتاجروا في المواد المخدرة مع المجني عليه ويوم الواقعة طلب منهم مبالغ مادية نظير عمله، ما تسبب في وقوع مشاداة كلامية بينهم، وهددهم بأنه سيبلغ عنهم الأمر الذي دفعهم للتخلص منه، حيث قاموا بإلقائه من شرفة المنزل.

وأكدت المتهمة أنها استدرجته لمحل سكنها وتفاجىء بالمتهمين يتعدون عليه بالضرب ومزقوا جسده، ثم ألقوا جثته من شرفة شقتها فسقط وتبين إصابته بكسور وما زال على قيد الحياة ثم توفى عقب ذلك.


كان تم العثور على جثة شخص عقب سقوطه من شرفة عقار بالفحص تبين وجود جثة فرد أمن سابق بأحد المراكز التجارية بمحافظة الجيزة أمام العقار محل البلاغ، وبها كسور متفرقة بالجسم والرأس، وعُثر بين طيات ملابسه على هاتفه المحمول.

دار السلام سلاح أبيض فرد أمن طعن نيابة حوادث حلوان الكلية

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