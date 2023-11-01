الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. طنطا وبروكسي يتعادلان سلبيًا في ختام الأسبوع السادس

مباراة طنطا وبروكسي
مباراة طنطا وبروكسي

انتهى الشوط الأول من مباراة طنطا وبروكسي، المقامة بملعب طنطا، في ختام الأسبوع السادس لمسابقة دوري المحترفين، بالتعادل بدون أهداف. 

تبادل الفريقان الهجمات في بداية الشوط الأول وفي الدقيقة 11 مرر شاكر أشرف كرة عرضية مرت من الجميع ووصلت إلى عمار شرف الدين الذي سددها بغرابة شديدة داخل المرمى.

نشط طنطا هجوميا وأتيحت له فرصتان في دقيقة واحدة، حيث سدد ميدو جمال كرة من حارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 34، وبعدها أتيحت فرصة لعبد الرحمن الدح الذي سدد كرة قوية أنقذها فرج شوقي حارس بروكسي.

في الدقيقة 42 أجرى عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا الذي قاد فريقه من المدرجات؛ بسبب الإيقاف التغيير الأول بنزول محمد شيكا بدلا من عبد الرحمن الدح المصاب، وانطلق أسامة النجار في الجانب الأيمن وسدد كرة قوية أمسكها فرج شوقي على مرتين.

توالت هجمات طنطا وتلقى محمد عاطف كرة عرضية وسددها برأسه بجوار القائم، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ضاعت أخطر فرصة من طنطا عندما تلقى كريم أسام كرة عرضية وسددها باتجاه المرمى، ولسوء حظه ارتدت من العار ضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون من طنطا ..أحمد ربيع الشيخ في حراسة المرمى وشهاب فتحي وأحمد علي ومحمد حسام الشرخة وأسامة النجار في الدفاع  وحسام غالي وحسون محمد وكريم أشرف في الوسط وعبد الرحمن الدح وميدو جمال ومحمد عاطف في الهجوم.

وبدأ بروكسيالشوط الأول بتشكيل مكون من: فرج شوقي في حراسة المرمى وشاكر أشرف ومحمد باستن ومصطفى الصفتي ونادي في الدفاع وميدو وأدهم حمادة ومحمد صبري في الوسط وأحمد فهمي وعمار شرف الدين وحسام بركات.

دوري المحترفين طنطا بروكسي محمد عاطف عما رشرف الدين

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