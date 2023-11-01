الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. بيان من ماينز بعد دعم أنور الغازي فلسطين من جديد

الغازي
الغازي

أصدر نادي ماينز الألماني بيانًا منذ قليل، تعقيبًا على دعم أنور الغازي لاعب الفريق من جديد فلسطين عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الغازي أصدر بيانًا مطول اليوم عن الأحداث في فلسطين وطالب بوقف القتال عن غزة، بعد أيام من السماح له بالعودة لتدريبات فريقه.

وقال بيان ماينز، إنه تفاجأ ببيان جديد من الغازي عبر حساباته وسيتخذ الإجراءات القانونية حول ذلك وأن اللاعب تقدم على إجازة مرضية وغاب عن تدريبات الاثنين.

وجاء في بيان الغازي عبر حسابه على منصة “X":“موقفي لايزال كما هو في البداية، أنا ضد الحرب والعنف، أنا ضد قتل جميع المدنيين الآبرياء، أنا ضد أي شكل من أشكال التمييز، أنا ضد الإسلاموفوبيا، أنا ضد معاداة السامية، أنا ضد الإبادة الجماعية، أنا ضد الفصل العنصري، أنا ضد الاحتلال”.

"أنا ضد الظلم ولست نادمًا، ليس لدي خيار سوى الوقوف بحزم من أجل العدالة والإدلاء بالحقيقة وسأظل أفعل ذلك حتى ولو كانت ضدي أو ضد آبائي أو أقاربي".

"لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في فلسطين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، كيف يمكن للعالم أن يكون صامتا ووفقا لإحصائيات جمعية أنقذوا الأطفال فإن هناك طفل يموت في غزة كل 10 دقائق، هناك 9 أطفال يموتون عندما أكون قد خضت مباراة واحدة وهذا العدد يزيد يوم بعد يوم".

"أنا والعالم لا يجب أن نبقى صامتين، يجب أن نطالب بوقف القتل في غزة الآن".

وكان نادي ماينز الألماني، الاثنين، أعلن إعادة الهولندي أنور الغازي للتدريبات بعد إيقافه لقرابة الأسبوعين، لدعمه للقضية الفلسطينية.

كان الغازي، ذو الأصول المغربية قد نشر بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل أعلن فيه دعمه للفلسطينيين ضد ما يعانونه من عدوان واعتداء من الاحتلال قبل أن يقوم بحذفه، ومن ثم أعلن ماينز الألماني إيقافه وإعفائه من التدريبات والمباريات.

ونشر ماينز بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء خلاله:"على خلفية التزام الغازي  والندم الذي أبداه، فإن ثقافة النادي في التعامل مع الأخطاء تتطلب منح اللاعب فرصة لإعادة التأهيل. وبالتالي سيعود أنور  الغازي إلى التدريبات والمباريات في نادي ماينز في أقرب وقت ممكن".

كان الغازي قد انتقل إلى ماينز قبل أسابيع في صفقة انتقال حر، قادمًا من بي إس في أيندهوفن الهولندي.

ورحل الغازي عن فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي، والذي كان آخر محطاته الاحترافية وانضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 ليصبح لاعبًا حرًا.

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