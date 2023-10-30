بعد إيقافه لدعم فلسطين.. ماينز يعلن عودة أنور الغازي

أعلن نادي ماينز الألماني، الاثنين، إعادة الهولندي أنور الغازي للتدريبات بعد إيقافه لقرابة الأسبوعين، لدعمه للقضية الفلسطينية.

كان الغازي، ذو الأصول المغربية قد نشر بيانًا عبر حساباته على مواقع التواصل أعلن فيه دعمه للفلسطينيين ضد ما يعانونه من عدوان واعتداء من الاحتلال قبل أن يقوم بحذفه، ومن ثم أعلن ماينز الألماني إيقافه وإعفائه من التدريبات والمباريات.

ونشر ماينز بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء خلاله:"على خلفية التزام الغازي والندم الذي أبداه، فإن ثقافة النادي في التعامل مع الأخطاء تتطلب منح اللاعب فرصة لإعادة التأهيل. وبالتالي سيعود أنور الغازي إلى التدريبات والمباريات في نادي ماينز في أقرب وقت ممكن".

كان الغازي قد انتقل إلى ماينز قبل أسابيع في صفقة انتقال حر، قادمًا من بي إس في أيندهوفن الهولندي.

ورحل الغازي عن فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي، والذي كان آخر محطاته الاحترافية وانضم له خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 ليصبح لاعبًا حرًا.

وبدأ أنور الغازي مسيرته في شباب فريق باريندكت الهولندي وانتقل منه لشباب فينورد في صيف 2006 ثم انضم لنادي سبارتان للشباب وتدرج في المراحل العمرية للنادي حتى وصل إلى فريق تحت 19 عامًا وانتقل منه لآياكس أمستردام في نفس المرحلة العمرية ثم صعد للفريق الأول بآياكس في صيف 2014 ثم انضم لنادي ليل الفرنسي في يناير 2017 وقضى مع النادي عامًا ونصف قبل أن ينضم لأستون فيلا ثم انضم بشكل نهائي في صيف 2019 وبعد موسمين ونصف انضم لإيفرتون معارًا ثم عاد للنادي في صيف 2022 ورحل لأستون فيلا في نفس الفترة.

ولعب أنور الغازي 326 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 79 هدفًا وصنع 40 لزملائه في الفريق.