90 مليون جنيه.. التحقيق مع صيدليين يروجان عقاقير مخدرة بالدقهلية

تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع صيدلي، ومساعد صيدلي، يتاجرا في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وأدوية مهربة ومجهولة المصدر بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهما، في ميت غمر بالدقهلية.



تم ضبطهما وبحوزتهما 44500 قرص لعقاقير مخدرةـ 1500 أمبول لعقار الترامادول المخدر، 720 قرصا مخدرا لعقار الترامادول المخدر، سيارة.



وبفتيش مخزن خاص بالصيدلي أسفل الصيدلية ملكه؛ ضُبط بداخله 668.130 قرصا لعقاقير مخدرة متنوعة، 129.640 أمبولا لعقاقير مخدرة متنوعة، 71.390 قرصا لعقار الترامادول المخدر، عدد 10100 عبوة وقطرة لعقاقير مخدرة متنوعة، 86700 قرص مُهرَّب ومجهول المصدر، مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية".



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 90،000،000 جنيه تقريبا.