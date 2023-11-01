وزيرة الثقافة تناقش مشكله تخصيص مكان آخر بديل لقصر الثقافة بالغربية

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عددًا من المواقع الثقافية في مدينة طنطا، بدأتها بالمركز الثقافي ثم دار الكتب وقصر ثقافة طنطا يرافقها الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لبحث مزيد من التعاون الثقافي، ومناقشة إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بأرجاء المحافظة.

بدأت الوزيرة برنامج الزيارة بالتوجه إلى المركز الثقافي بطنطا وتفقدت مقر المركز ثم توجهت إلى دار الكتب وقصر ثقافة طنطا، لتفقد هذه المواقع ومتابعة سير العمل، والحالة الإنشائية تمهيدًا لتخصيص مكان آخر بديل لقصر الثقافة.

واختتمت الوزيرة الزيارة بتفقد المقر الجديد المقترح ليكون مقرًا جديدًا لقصر الثقافة، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

محافظ الغربية يستقبل وزيرة الثقافة في مستهل زيارتها للمحافظة

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية صباح اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في مستهل زيارتها لمحافظة الغربية لتفقد بعض من المشروعات الثقافية المثمرة والمتميزة بالمحافظة.

وناقش المحافظ والوزيرة بحث سبل التعاون الثقافي، وإمكانية تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بأرجاء المحافظة لخدمة أهالي محافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الزيارة بالتوجه إلى ديوان عام المحافظة، ويستقبلها الدكتور طارق رحمي، ثم تتوجه إلى دار الكتب وقصر ثقافة طنطا، ثم إلى المركز الثقافي لتفقد هذه المواقع ومتابعة سير العمل وأهم وأبرز المعوقات لتذليلها.

الوزارة تستهدف بناء منظومة ثقافية واعدة تقوم مفرداتها على أسس بناء الوعي

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، قد أكدت في تصريحات سابقة أن الوزارة تستهدف بناء منظومة ثقافية واعدة تقوم مفرداتها على أسس بناء الوعي والإدراك لدى الإنسان المصري، وإكسابه القدرة على تحقيق متطلبات الوطن التنموية، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الثقافية المقدمة له بكافة المحافظات، ورحبت بمزيد من تفعيل مجالات التعاون البناء مع محافظة الغربية، حيث وجهت بضرورة الإعداد لبرنامج ثقافي وفني متكامل يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات يتم تقديمها لأبناء المحافظة في كافة المواقع التابعة، إلى جانب إعداد خطة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين من أبناء المحافظة، وتكثيف أنشطة المسرح المتنقل التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة لا سيما بقرى المشروع القومي "حياة كريمة".

ويشهد ملف الثقافة في محافظة الغربية، أزمة كبيرة بسبب عدم توافر مكان مناسب لقصر ثقافة طنطا العريق وأبدى عدد كبير من الأدباء والمثقفين ورواد القصر استياءهم الشديد بسبب تقاعس مسؤولي فرع الثقافة بالغربية والهيئة العامة لقصور الثقافة وتجاهلهم الأزمة وعدم تحركهم لإيجاد الحلول البديلة حرصًا على كيان القصر الذي يعود إلى بداية السبعينيات من القرن الماضي.

ويطالب الأدباء بضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير قصر الثقافة بطنطا، مؤكدين على أهمية دعم وتطوير وتفعيل دور القوي الناعمة والاهتمام بالدور التوعوي والثقافي لأهالي مدينة طنطا لتتواكب مع ما تشهده مصر من نهضة حضارية في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠، وفي إطار اهتمام الدولة بالثقافة وتطوير قصور الثقافة على مستوى الجمهورية إيمانًا منها بأهمية التوعية والتثقيف كدور أساسي.