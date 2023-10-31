الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد عدة محطات مياه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية متابعته لسير العمل بالمحطات لمعرفة مدى استعدادها، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث من خلال الاستعداد المسبق لها وكذلك الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام محافظ الغربية اليوم بجولة شملت تفقد ومتابعة العمل بعدد من محطات مركز ومدينة طنطا منها محطة خلط أم حلقة بقرية برما، محطة طنطا الملاحية، محطة المياه المرشحة بالجلاء، محطة معالجة طنطا المرحلة الثالثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية.

بدأت الجولة بتفقد محطة المياه الملاحية المرشحة بطنطا والتي تبلغ الطاقة الفعلية لها ٦١٤٢٨ م ٣/ يوم.

تخدم ۲۰ قرية بالإضافة إلى حي أول طنطا والكفور القبلية

واستمع المحافظ لشرح عن المحطة والتي تم إنشاؤها على مرحلتي المرحلة الأولى تاريخ الاستلام ۲۰۱۲/ ۷/ ۲۲ والمرحلة الثانية بتاريخ الاستلام الابتدائي: ۲۰۲۰/ ۱/ ۹ وتخدم ۲۰ قرية بالإضافة إلى حي أول طنطا والكفور القبلية والقرى التي تخدمها فيشا - سليم كفر الساحل الكرسة كفر الشرفاء شوئي كفر مسعود كفر الجبالية كفر- خضر- كفر الشيخ- سليم- صناديد- منشأة جنزور- دفرة نفيا - كفر أبو داوود ميت حبيش القبلية كفر الحما - خرسيت كفر عصام- المنطقة اللوجستيه - مجمع الكليات بسبرباى - مجمع الهيئات الحكومية بسبرباى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد محطة المياه المرشحة بالجلاء والتي تعمل بطاقة فعلية: ٣٦٩١٦م ٣/ يوم لتخدم مدينة طنطا

كما تفقد محافظ الغربية محطة معالجة طنطا (المرحلة الثالثة) والتي تعمل بطاقة تصميمية: ٦٠٠٠٠ م ٣/ يوم ونوع المعالجة حماة نشطة تقليدية ومصرف المصب سبرباي.
واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة خلط ام حلقة بقرية برما.

محافظ الغربية محطات مركز ومدينة طنطا محطة خلط أم حلقة بقرية برما محطة طنطا الملاحية حى أول طنطا الكفور القبلية

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